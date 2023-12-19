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Всё о женщинах

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  • Платон Платонов
    Кто-то замуж в 70 выходит, кто-то в 20 не может найти мужа. Ничего страшного, жизнь многогранна.И вот ей уже за 5...
  • Ирина Котова
    В покое прежде всего и возможности заниматься своей жизньюИ вот ей уже за 5...
  • Н М
    СвободаИ вот ей уже за 5...

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

И вот ей уже за 50. Дети выросли, квартира, машина, деньги и собака… И кому она сдалась?

«И вот ей уже за 50. Родители активно осваивают райски кущи, дети, если есть, уже выросли, и, насмотревшись на то, как их мама унижала их папу, относятся к ней с известной долей осторожности… И все, что у нее есть – это квартира, машина, сколько-то денег, и собака.

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Комментарии
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Н М
Свобода
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14 час.
Ирина Котова
В покое прежде всего и возможности заниматься своей жизнью
Ответить
12 час.
Платон Платонов
Кто-то замуж в 70 выходит, кто-то в 20 не может найти мужа. Ничего страшного, жизнь многогранна.
Ответить
7 час.

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