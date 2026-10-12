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Победитель второго сезона шоу «Выживалити. Наследники» Мартин Авербух женится

Победитель второго сезона шоу «Выживалити. Наследники» Мартин Авербух женится

Что известно о невесте сына Ильи Авербуха Мартин Авербух со своей возлюбленной Софией , фото: соцсетиКажется, в жизни старшего сына Ильи Авербуха, 22-летнего Мартина, начинается новая глава.

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