Пятнадцать лет во главе парламента — большой срок для любой политической карьеры. За это время Людмила Бабушкина стала одной из наиболее узнаваемых фигур региональной политики.
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