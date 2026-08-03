Атака ВСУ на Геленджик: 3 погибших, 13 раненых при падении обломков БПЛА

3 августа территория Геленджика подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли три человека, ещё 13 человек получили ранения.
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