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"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт

"Братья" и диаспоры не справились: Россия переходит от слов к делу в проблеме с мигрантами - эксперт

"ЭТО НЕ ВАШЕ ГОРОД": МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ ПОРЯДКИ В КАЛИНИНГРАДЕ  Мигранты в Калининграде начали диктовать условия и устанавливать свои порядки.

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Комментарии
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Сергей К
точно хохлушка...   они там все такие....  долбанутые...
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2 час.
Сергей К
фашист?
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2 час.
СК
Сергей К
и этот хохол...
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2 час.

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