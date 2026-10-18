Украина должна выплатить более $160 млрд по государственному долгу за следующие 10 лет. Это следует из графика платежей украинского минфина, который проанализировало РИА Новости.
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