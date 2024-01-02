Русский солдат отбил снаряд ВСУ всего одним ударом ноги: "Такого ещё не видели"

"Русская Весна" показала, как раненый боец отбивает пинком снаряд, сброшенный дроном ВСУ1 января в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" было опубликовано видео, снятое на одном из боевых направлений.
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