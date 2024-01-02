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Царьград

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Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Похоже, что во франции  остались жить одни потомки Квазимодов... Иначе  не обмельчала б так  там эта тупая несуразна...Франция считает "...
  • Владимир
    Все эти удары ВКС России это укус комара. У хохлов очень много военных об'ектов. Бомбить надо центры городов.Эффект пятерни ил...
  • виктор орлов
    давно надо и Чоп и все переходы разбомбить"Должно быть боль...

Русский солдат отбил снаряд ВСУ всего одним ударом ноги: "Такого ещё не видели"

Русский солдат отбил снаряд ВСУ всего одним ударом ноги: "Такого ещё не видели"

"Русская Весна" показала, как раненый боец отбивает пинком снаряд, сброшенный дроном ВСУ1 января в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" было опубликовано видео, снятое на одном из боевых направлений.

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