Кино: Как удалось пережить предательство самого близкого человека звезде фильма «Убить дракона»: Виктор Раков

В своё время ему пришлось сделать нелёгкий выбор между театром и съёмками в кино, поэтому всенародная слава и пришла к нему не в молодости, а немного позже.
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