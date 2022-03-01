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Кино: Как удалось пережить предательство самого близкого человека звезде фильма «Убить дракона»: Виктор Раков

Кино: Как удалось пережить предательство самого близкого человека звезде фильма «Убить дракона»: Виктор Раков

В своё время ему пришлось сделать нелёгкий выбор между театром и съёмками в кино, поэтому всенародная слава и пришла к нему не в молодости, а немного позже.

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