Куриные крылышки на решетке

Интересный рецепт с куриными крыльями! Весь секрет в маринаде (соусе барбекю) и решетке на которой будем готовить! Как всегда, старались для вас! Смотрите и повторяйте на здоровье! Крылья нарезаем по суставам и добавляем соус барбекю.
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