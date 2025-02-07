Куриные крылышки на решетке

Интересный рецепт с куриными крыльями! Весь секрет в маринаде (соусе барбекю) и решетке на которой будем готовить! Как всегда, старались для вас! Смотрите и повторяйте на здоровье! Крылья нарезаем по суставам и добавляем соус барбекю.