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Будет вкусно

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Куриные крылышки на решетке

Куриные крылышки на решетке

Интересный рецепт с куриными крыльями! Весь секрет в маринаде (соусе барбекю) и решетке на которой будем готовить! Как всегда, старались для вас! Смотрите и повторяйте на здоровье!   Крылья нарезаем по суставам и добавляем соус барбекю.

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