Создатели Suicide Squad: Kill the Justice League намекнули на возвращение Джокера До дебюта Su...

Создатели Suicide Squad: Kill the Justice League намекнули на возвращение ДжокераДо дебюта Suicide Squad: Kill the Justice League в магазинах остались считанные дни, и чтобы удержать внимание игроков, Rocksteady поделилась концепт-артами возможного контента, связанного с Джокером, который появится после запуска.