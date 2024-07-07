В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест

евгений никитин Память у нашего правительства короткая. Уже забыли про события 2005 года произошедшие в г. Нальчике. Очень дорого обошлась ложь руководства МВД России отряду милиции из Майкопа Республики Адыгея. Потери: один 200-й и три 300-х. Каленым железом надо пройтись по КБР и Ингушетии, а теперь еще и Дагестану. Где ваххабизм процветает и набирает силу.

Nikolay Zakharov Почему в СССР не было такого пренебрежения к государству,да потому что не было частной собственности,на Кавказе была мелкая частная торговля не более,а сейчас в руках крупных деятелей в республиках сконцентрированы огромные деньги, отсюда и пренебрежение,если в России крупные воры не считаются с законом,то в Закавказье тем более.