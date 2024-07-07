С высоких трибун часто звучат красивые слова о том, какая мы многонациональная и дружная страна. И если с первым трудно не согласиться, то вот второе утверждение, мягко говоря выглядит весьма сомнительно.
В Нальчике на выпускном при звуке Гимна РФ дети заткнули уши, а мамы в никабах не встали со своих мест
Комментарии
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евгений никитин
Память у нашего правительства короткая. Уже забыли про события 2005 года произошедшие в г. Нальчике. Очень дорого обошлась ложь руководства МВД России отряду милиции из Майкопа Республики Адыгея. Потери: один 200-й и три 300-х. Каленым железом надо пройтись по КБР и Ингушетии, а теперь еще и Дагестану. Где ваххабизм процветает и набирает силу.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Почему в СССР не было такого пренебрежения к государству,да потому что не было частной собственности,на Кавказе была мелкая частная торговля не более,а сейчас в руках крупных деятелей в республиках сконцентрированы огромные деньги, отсюда и пренебрежение,если в России крупные воры не считаются с законом,то в Закавказье тем более.
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12 час.
Bogdan Stupin
"...На Кавказе была мелкая частная торговля не более..." Ну, тут уж вы,голубчик,явно погорячились с определением. Эта самая "мелкая торговля" была источником шикарной жизни, как минимум, четверти всех семей на Кавказе. Конечно, прежде всего, городских. И увидеть сие можно было и без микроскопа. Тот же факт,что ЭТОГО на должном уровне как бы "не замечали", стал не последней причиной августа 91-го.
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7 час.
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