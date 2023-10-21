Санду: стране нужен политический класс, который работает на Молдавию, а не РФ

Президент Молдавии Майя Санду считает, что демократия означает уверенность в том, что "дорогие нам люди не станут политическими заключенными" за высказывания позиций, которые не нравятся руководству государства.
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