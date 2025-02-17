Представлен X86-P6 Pocket: 32 ТБ хранилища в корпусе 10x10 см

Компактный мини-ПК X86-P6 Pocket произвёл настоящий фурор в мире сетевых хранилищ данных (NAS). Это устройство, умещающееся на ладони, предлагает впечатляющие возможности хранения и обработки информации, несмотря на свои размеры — всего 100 x 100 x 58,5 мм.
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