МИД России назвал условия для мирного плана по Украине

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что любые предложения по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать как аспекты безопасности, так и соблюдение прав человека.
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