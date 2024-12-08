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Мбаппе о влиянии славы на личную жизнь: «Все возможно, но нужно адаптироваться. Я был влюблен когда-то – надеюсь, это произойдет еще раз»

«Возможно все, но это требует адаптации. Я не могу играть здесь роль несчастного. Нужно адаптировать свою жизнь, чтобы обрести спокойствие.

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