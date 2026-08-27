Общественный совет при Крымском ЛУ МВД России на транспорте помог собрать портфели детям из нуждающихся семей

В преддверии Дня знаний в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» Общественный совет при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте оказал адресную помощь семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии