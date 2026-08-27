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Происшествия

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Общественный совет при Крымском ЛУ МВД России на транспорте помог собрать портфели детям из нуждающихся семей

В преддверии Дня знаний в рамках всероссийской акции «Помоги пойти учиться» Общественный совет при Крымском линейном управлении МВД России на транспорте оказал адресную помощь семьям с детьми, нуждающимся в социальной поддержке.

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