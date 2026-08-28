Будущий конкурент Toyota Hilux и Ford Ranger: Hyundai разрабатывает рамный пикап

Новинка выйдет на рынок в течение трех лет Hyundai официально подтвердила разработку нового среднеразмерного рамного пикапа, который станет конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton и Isuzu D-Max.
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