Как западные державы отдали Гитлеру Чехословакию

После присоединения к Рейху Австрии в марте 1938 года, Гитлер обратил своё внимание на Чехословакию. Это было молодое государство, образованное после Первой мировой войны, на обломках Австро-Венгерской империи.
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