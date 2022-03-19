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Золото на свалке

Золото на свалке

В Московской области сегодня работают 10 комплексов по переработке отходов. Ежегодно через эти предприятия проходит почти восемь миллионов тонн мусора.

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