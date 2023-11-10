Дмитрий Евстафьев: Запад живет в мире уже несуществующей реальности

</lj-embed>Мир находится на грани катастрофы — Запад уже живет в мире несуществующей реальности, но общемировая катастрофа становится неотвратимой в условиях, когда россионская «элита» продолжает молиться на Запад, как на единственного бога в мироздании.
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