Боец Нурмагомедов высказался о дисквалификации из-за допинга

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в своих социальных сетях заявил, что запрещенное вещество, из-за которого он получил полугодовую дисквалификацию, попало его в организм вместе с медикаментами, которые он принимал незадолго до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300.