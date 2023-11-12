Боец Нурмагомедов высказался о дисквалификации из-за допинга

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в своих социальных сетях заявил, что запрещенное вещество, из-за которого он получил полугодовую дисквалификацию, попало его в организм вместе с медикаментами, которые он принимал незадолго до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300.
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