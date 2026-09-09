Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 837 подписчиков

При ударе украинских беспилотников по ДНР погиб мирный житель

При ударе украинских беспилотников по ДНР погиб мирный житель

Донецкая народная республика вновь подверглась атакам со стороны украинских беспилотников. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате этих ударов погиб один местный житель и еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым