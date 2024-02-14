Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенничества под видом маркетплейсов

Мошенники рассылают поддельные электронные письма от имени популярных онлайн-магазинов. О том, как не стать жертвой преступников и не потерять свои деньги, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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