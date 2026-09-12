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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов об Олейникове: «Потенциально он может сыграть с «Рубином». Ваня – великолепный футболист, не думаю, что ему нужен дополнительный настрой»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что новичок армейцев Иван Олейников может появиться на поле в матче против « Рубина ».

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