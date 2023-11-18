«Проездов нет, автобусы отменяются». Актуальная дорожная обстановка в Приморье 18 ноября

Северо-восток Приморья с 16 ноября атакует циклон, объявлено штормовое предупреждение. На сегодняшний день в крае зафиксировано несколько мест, где нет проезда, а также из-за непогоды отменяется часть рейсовых автобусов, сообщает PRIMPRESS.