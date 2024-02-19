Депутат Госдумы Гусев нашёл повод изъять дворец Галкина* и Пугачёвой

Конфисковать имущество примадонны и её комика народный избранник предлагает в пользу государства.Депутат госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить возможность конфискации замка в Подмосковье Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, покинувших Россию.
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