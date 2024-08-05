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Не хочет слушать мамины песни: как сложилась судьба единственного сына Анны Герман, который остался без матери в 7 лет

Не хочет слушать мамины песни: как сложилась судьба единственного сына Анны Герман, который остался без матери в 7 лет

Анна Герман – легендарная советская и польская певица, поэт и композитор. Популярная исполнительница пела на разных языках.

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