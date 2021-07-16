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Почему Манчини провалился в «Зените». Обещания, которые не выполняются

Почему Манчини провалился в «Зените». Обещания, которые не выполняются

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий, часть тренерской карьеры которого прошла за границей, высказал мнение, почему триумфатор Евро Роберто Манчини провалился в «Зените».

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