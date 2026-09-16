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Мировое обозрение

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Генсек ООН захотел собрать Россию, Украину и США за одним столом на Генассамблее

Генсек ООН захотел собрать Россию, Украину и США за одним столом на Генассамблее

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организовать в штаб-квартире организации трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и США — при условии, что для этого появится реальная возможность.

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