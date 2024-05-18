Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана

Глав ФСБ и Росгвардии обвинили в том числе в «организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины»Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских спецслужб в нескольких преступлениях: «организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины (СБУ)», «разжигании национальной вражды и ненависти на Украине» и «незаконном препятствии протестным акциям в 2013-2014 годах».