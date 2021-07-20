Новая война в Закавказье может закончиться взятием Еревана?

Как понимать претензии Баку на армянские, иранские и российские земли Дмитрий Родионов На фото: исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян (Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС) Материал комментируют: Геворг Мирзаян Камран Гасанов Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.
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