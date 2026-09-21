🚰 В Ялте ограничат подачу холодной воды на нескольких улицах Сегодня в связи с аварийными ремонтными работами возможна приостановка холодного водоснабжения ориентировочно с 10:00 до 17:00 на улицах: -Найденова; -Огородная; -Вергасова; -Загородная; -пер.