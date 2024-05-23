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Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах президента

Хейли заявила, что будет голосовать за Трампа на выборах президента

Бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли, участвовавшая в предвыборной гонке на выдвижение от Республиканской партии на пост президента страны, заявила в среду, 22 мая, что будет голосовать в ноябре за Дональда Трампа.

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