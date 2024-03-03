Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении

Власти Харькова продолжают подготовку к наступлению ВС РФ на этом направлении

Видимо, что-то действительно происходит на Харьковском направлении. Только за последние недели поступила информация о: - вывозе региональных запасов продовольствия из области; - вывозе документов из областного МВД, а также из региональных райотделов; - вывозе документов госорганов, в том числе и из областного центра; Кроме того, есть информация о том, что сотрудники МВД, госорганов и других украинских организаций покидают восточную и северную часть области.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Почему до сих пор, не разбомбили ж/д  и автомагистрали?! Почему они всё  вывозят?!
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12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Скоро Харьков будет свободен от этой жидобандеровской мрази!
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11 час.
Махамбет Толеугазин
При штурме Харькова, защитников города  в плен не брать.
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2 час.

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