The Hill: сторонника Трампа из Техаса обвинили в избиении сотрудника избиркома

В США предъявили обвинения стороннику кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа из Техаса после того, как он набросился с кулаками на сотрудника местного избирательного участка, пишет The Hill.
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