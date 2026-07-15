Европа опоздала: Зеленский остался ни с чем. Русские устроят ему "сущий ад"

Европа и США обещают Украине новые проекты в сфере ПРО, однако их реализация займет годы, пишет NZZ. Запад поздно спохватился: промедление уже сейчас сказывается на возможностях Киева отражать российские удары — и ситуация будет только ухудшаться.
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