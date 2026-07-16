Специалисты из Москвы и Петербурга оказали помощь в ЛНР за неделю

На протяжении недели специалисты по паллиативной помощи из Москвы и Петербурга совместно с волонтерами Народного фронта оказывали медицинскую и психологическую поддержку в социальном центре села Камышное Станично-Луганского района в ЛНР.
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