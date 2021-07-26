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Частные тюрьмы по всей стране. От нас скрывают страшную правду

Частные тюрьмы по всей стране. От нас скрывают страшную правду

Мигрант, рыскавший по коттеджному посёлку "Новый Петербург", наткнулся на непримечательный с виду заброшенный дачный дом.

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Александр Иванов
МВД бы поинтересовалась откуда у автора блога информация о частных тюрьмах по всей стране??
Tatyana
А что, Царьград еще не закрыли за наглое вранье и провокации?
Жанна
Что это с разрешения государства строят их, по всей вероятности бандюки....
Garry
Автор, ты напиши, что ПОКАЗАЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ проб взятых с этого места....
Tatyana
Если это написать - исчезнет тема для "позор джунглям")))
Леонид Алексеев
Особенно пикантно звучит:"Я думаю, таких тюрем, в кавычках, не мало. Просто мы мало об этом знаем"----------Мы не знаем,но думаем,что таких тюрем много!Оригинально!!!Я вот тоже не знаю,но думаю,что кое-кто в России питается младенцами!!!!А чего?Кто мне запретит так думать???
Владимир Лисуков
Про тайные тюрьмы не знаю, а цифровой концлагерь есть точно.
Владимир
Сколько провокаторов и идиотов развелось, жуть. Автор придурок!
Владимир Ушкал
Все русские будут там сидеть, ведь кто олигарх всё жидовьё! им нужна рабочая сила. Авот смотри сколько получает труженик Миллер или другой перетруженник бездарь с нефти чюмоданоносильщик?!
Артем Луспарян
Скольких людей там твари замучали .
Tatyana
Нисколько. Экспертиза показала. Царьграду нельзя верить - они заврались до самого дна.
Skitalez Zhevaj
Тех, кто построил под земные казематы и незаконно удерживал там людей, надо найти и самих заточить в этих подземных тюрьмах. Следственному комитету, взять на контроль по поиску людей заточённых в подземных тюрьмах.

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