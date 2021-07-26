Частные тюрьмы по всей стране. От нас скрывают страшную правду

Темы дняПолитикаЧастные тюрьмы по всей стране. От нас скрывают страшную правду Мигрант, рыскавший по коттеджному посёлку "Новый Петербург", наткнулся на непримечательный с виду заброшенный дачный дом.Вернуться к статье129НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановМВД бы поинтересовалась откуда у автора блога информация о частных тюрьмах по всей стране??TatyanaА что, Царьград еще не закрыли за наглое вранье и провокации?ЖаннаЧто это с разрешения государства строят их, по всей вероятности бандюки....GGarryАвтор, ты напиши, что ПОКАЗАЛИ ЭКСПЕРТИЗЫ проб взятых с этого места....TatyanaЕсли это написать - исчезнет тема для "позор джунглям")))Леонид АлексеевОсобенно пикантно звучит:"Я думаю, таких тюрем, в кавычках, не мало. Просто мы мало об этом знаем"----------Мы не знаем,но думаем,что таких тюрем много!Оригинально!!!Я вот тоже не знаю,но думаю,что кое-кто в России питается младенцами!!!!А чего?Кто мне запретит так думать???Владимир ЛисуковПро тайные тюрьмы не знаю, а цифровой концлагерь есть точно.ВладимирСколько провокаторов и идиотов развелось, жуть. Автор придурок!Владимир УшкалВсе русские будут там сидеть, ведь кто олигарх всё жидовьё! им нужна рабочая сила. Авот смотри сколько получает труженик Миллер или другой перетруженник бездарь с нефти чюмоданоносильщик?!Артем ЛуспарянСкольких людей там твари замучали .TatyanaНисколько. Экспертиза показала. Царьграду нельзя верить - они заврались до самого дна.Skitalez ZhevajТех, кто построил под земные казематы и незаконно удерживал там людей, надо найти и самих заточить в этих подземных тюрьмах. Следственному комитету, взять на контроль по поиску людей заточённых в подземных тюрьмах.Комментировать
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