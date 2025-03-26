«Приличная армия»: Путин заявил, что в «Движение первых» вступили уже более 11 млн человек

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Президент Владимир Путин осмотрел выставки в национальном центре «Россия» и выступил на открытии наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного съезда движения детей и молодежи «Движение первых».
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