США будут поставлять оружие Израилю до полного уничтожения ХАМАС, — Байден

США будут поставлять Израилю оружие вплоть до полного уничтожения группировки ХАМАС. Такое обещание американский президент Джо Байден сделал на приеме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Хануки.
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