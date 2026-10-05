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Журнал «Профиль»

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Беспорядки во Франции не прекращаются: разгромлены 24 школы

Беспорядки во Франции не прекращаются: разгромлены 24 школы

Во Франции во время протестов старшеклассников сожжены или разгромлены 24 школы, занятия приостановлены в 400–500 учебных заведениях, сообщил министр национального образования Эдуар Жеффре в эфире France 2 и France Inter.

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