Протестующие готовятся утром возобновить штурм здания парламента Армении

Митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Обложка © X / Armenia The Great Участники антиправительственной акции в Ереване продолжают оставаться на центральных улицах столицы с целью повторить попытку штурма парламента Армении утром по призыву архиепископа Баграта Галстаняна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии