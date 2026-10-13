Пять экранизаций Стивена Кинга, которые покорили самого автора

Когда речь заходит о Стивене Кинге, большинство сразу представляет леденящие кровь истории, монстров и мистику.
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