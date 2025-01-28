«Необходимо принять меры, иначе беззаконие Запада усилится» Испанский и американский спецназ задержал у берегов Португалии судно с российским экипажем.
«Хуже пиратов»: эксперт о действиях испанского спецназа, издевавшегося над нашими моряками
Комментарии
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Наталья Львовна
А судно наши моряки потом обыскала на предмет закладки взрывных устройств? На авось надеемся опять?
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12 час.
Алексей Линев
А чем наш спецназ хуже испанского? Поступить аналогично, пускай пищат, как крысы! Дать в морду, тогда они быстрее поймут! Не нужно трогать русских!
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11 час.
Boris Borisov
РОССИЯ, они всё правильно сделали! Тебе плюнули в морду , зная , что ты, с-с-суко, не ответишь ! Потому, что тобой, Россия , упраляют трУсы и соплежуи (как бы чаго не вышло ).И дальше будут плевать ! Вот только от плевков утираются не те, кто виновен , а вся Россия .! Я,... ВЫ... ОНИ...МЫ ... ... ... ..
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5 час.
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