Источник: «Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за €18 млн

«Динамо» и «Ботафого» близки к завершению трансфера полузащитника Бителло за €18 млн. Как сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на Globo Esporte, проблемой остаётся желание москвичей получить €9 млн от суммы сделки сразу, тогда как «Ботафого» планирует отсрочить оплату.