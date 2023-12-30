Куда ударили российские ракеты на Украине, и как «приземлили» истребители ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 30 декабря 2023 года Юлия СоколоваМинувшей ночью Украина пережила невиданный ранее обстрел своих военных объектов.