Подполье: около 10 иностранных наемников попали по удар ВС России по Одессе

ТАСС/Министерство обороны РФ Около десяти иностранных наемников попали по удар Вооруженных сил России в районе завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе, гед расположен склад с ракетами западного производства, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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