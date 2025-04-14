Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках России упала ниже 19%

На 11 апреля 2025 года средняя процентная ставка по депозитам с годовым сроком в 20 крупнейших российских кредитных организаций снизилась до 18,92%, что стало первым падением ниже отметки 19% с октября 2024 года.
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