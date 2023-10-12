Путин ввел для ряда экспортеров обязательную продажу валюты

Путин обязал часть экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля Часть металлургических, энергетических, зерновых и химических компаний будут обязаны продавать валютную выручку, решение кабмин объяснил необходимостью стабилизации курса рубля.
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