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test mazurok

1 подписчик

😱 В Крыму около 20 тысяч человек имеют проблемы с алкоголем и наркотиками Из них 4 тысячи – это наркозависимые, а 16 тысяч злоупотребляют алкоголь.

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