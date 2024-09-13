😱 В Крыму около 20 тысяч человек имеют проблемы с алкоголем и наркотиками Из них 4 тысячи – это наркозависимые, а 16 тысяч злоупотребляют алкоголь.
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😱 В Крыму около 20 тысяч человек имеют проблемы с алкоголем и наркотиками Из них 4 тысячи – это наркозависимые, а 16 тысяч злоупотребляют алкоголь.